Direttiva del ministro Lamorgese per lo svolgimento di manifestazioni di protesta contro le misure sanitarie

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha adottato la direttiva che fornisce le indicazioni sullo svolgimento delle manifestazioni di protesta e di contestazione che si svolgono sull’intero territorio nazionale contro le misure sanitarie di contenimento del contagio da Covid19, sia con riguardo all’introduzione dell’obbligo del Green pass sia con riferimento alla campagna vaccinale in atto.

Le indicazioni fornite sono volte ad assicurare che lo svolgimento delle manifestazioni avvenga nell’equilibrato contemperamento dei vari diritti e interessi in gioco.

La direttiva, nel precisare che le indicazioni, per la loro valenza generale, potranno trovare applicazione per manifestazioni pubbliche attinenti ogni altra tematica, evidenzia come sia necessaria l’urgente e immediata sua attuazione.