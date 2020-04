Dirigere la polizia locale in emergenza COVID19. Webinar ANCI-IFEL il 23 aprile

ANCI ha organizzato giovedì 23 aprile dalle 10:30 alle 12:00, in collaborazione con IFEL l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale e ANCIcomunicare un webinar di estrema attualità in cui saranno approfonditi complessivamente e nel dettaglio gli aspetti connessi alla gestione dei servizi di polizia locale e i principali adempimenti organizzativi utili per assicurare il servizio nell’ambito dell’attuale situazione emergenziale.

Dirigere la polizia locale in emergenza COVID19

Giovedì 23 aprile 2020 – ore 10:30 – 12:00

In particolare, sarà affrontato il tema della Direzione e gestione del Corpo di polizia locale nella attuale situazione di emergenza, chiarendo il quadro normativo in emergenza e le implicazioni dirette ed indirette circa le competenze della Polizia Locale. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle attività che riguardano i Dirigenti di servizio in relazione alla gestione del personale, alle misure organizzative da adottare, allo Smart working e ai servizi in presenza, nonché alle implicazioni di carattere operativo anche in relazione ai servizi di vigilanza sul territorio, alle riunioni dei Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica e alla partecipazione alle attività interforze.

RELATORI

Antonio Ragonesi – Responsabile Area Relazioni Internazionali, Sicurezza e Protezione civile ANCI

Marco Agostini – Comandante generale polizia locale di Venezia – Tavolo coordinamento Comandanti ANCI

COME PARTECIPARE

La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni e Unioni di Comuni.