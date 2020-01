Dispositivi antiabbandono: De Micheli firma il decreto per l’assegnazione del bonus

Dopo la firma del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli sul decreto attuativo della legge dei dispositivi anti abbandono, il testo definitivo di questo regolamento è stato pubblicato lo scorso 23 ottobre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale. Si è completato così l’iter burocratico della legge che è entrata in vigore il 7 novembre 2019, mentre le sanzioni previste, in base a quanto stabilito nel decreto fiscale (Dl 124/2019), scatteranno a partire dal 6 marzo 2020.

La ministra Paola De Micheli ha firmato il decreto per l’assegnazione del contributo o del rimborso per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono. Per ottenere il bonus sarà necessario registrarsi a partire del 20 febbraio sulla piattaforma informatica Sogei accessibile su www.sogei.it o su www.mit.gov.it

Il contributo sarà erogato mediante il rilascio di un buono spesa elettronico del valore di 30 euro valido per l’acquisto di un dispositivo antiabbandono per ogni bambino di età inferiore ai quattro anni.

Avrà diritto al rimborso anche chi lo ha già acquistato. Per riscuotere il contributo bisognerà farne richiesta registrandosi sulla piattaforma Sogei entro sessanta giorni dal 20 febbraio, allegando copia del giustificativo di spesa.

Lo Stato ha stanziato per questa operazione 15,1 milioni di euro per il 2019 e 5 milioni di euro per il 2020: vuol dire che il bonus potrà essere erogato solo ai primi 670 mila richiedenti su una platea potenziale di oltre 2,1 milioni di bambini. Le sanzioni per il mancato utilizzo, inoltre, sospese fino al prossimo 6 marzo, prevedono una multa di 81 euro (56,70 con lo sconto per chi paga entro cinque giorni dall’accertamento o dalla notifica del verbale) e la perdita di cinque punti dalla patente della persona tenuta alla sorveglianza del bambino.