Dissesto idrogeologico: 25 milioni per salvaguardia dei territori interessati dalla frana di Spriana

Venticinque milioni di euro per il completamento delle opere di salvaguardia del territorio della provincia di Sondrio interessato dalla frana di Spriana. Lo prevede il decreto firmato dal Ministro delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che riguarda interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico in Lombardia e in Emilia Romagna. Le risorse sono interamente aggiuntive rispetto a quelle già previste nel precedete elenco di interventi di competenza del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna che ammontavano a 10 milioni di euro. Nel complesso, quindi, gli interventi contro il dissesto idrogeologico di competenza del Provveditorato ammontano a 35 milioni di euro.

