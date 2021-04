In aula al Senato è iniziato l’esame del dl “recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021”. Per assicurare “il necessario distanziamento sociale”, nell’ambito delle operazioni di voto durante le elezioni comunali, “l’atto di designazione dei rappresentanti della lista può essere presentato presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata”, anziché in presenza in formato cartaceo, “entro il mercoledì antecedente la votazione”. Lo prevede un emendamento al dl Elezioni approvato in commissione Affari costituzionali al Senato.