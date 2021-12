Via libera a 990 milioni complessivi per il 2021 a favore di comuni e regioni. E’ quanto prevede un emendamento dei relatori al decreto fiscale approvato dalle commissioni Finanze e lavoro del Senato. La norma assegna, in particolare, 90 milioni di euro in più a favore delle province autonome di Trento e Bolzano, 150 milioni per la Regione Sicilia per l’efficientamento della riscossione, 150 milioni alle città metropolitane per ripianare i disavanzi, e 600 milioni alle regioni per le spese sanitarie legate alla pandemia.