Dl “Rilancio”. Nota di lettura Anci-IFEL

Pubblichiamo la nota di lettura Anci-IFEL sui principali contenuti del decreto “Rilancio”, (Dl 19 maggio 2020, n. 34), la cui conversione in legge è prevista nelle prossime settimane (entro il 18 luglio).

In fase di conversione si attendono ulteriori norme di interesse per i Comuni, a cominciare dalla proroga del termine per la formazione dei bilanci di previsione e per la verifica della salvaguardia degli equilibri recentemente annunciata dal Governo.

Le norme di più diretto interesse dei Comuni riguardano:

assegnazione di fondi a ristoro delle perdite di gettito da emergenza (artt. 106, 177, 180 e 181)

anticipazioni risorse province e città metropolitane (art. 108)

rinvio termini bilancio consolidato (art. 110)

semplificazione rinegoziazione mutui (art. 113)

differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche (art. 114)

liquidità a sostegno dei pagamenti dei debiti commerciali (artt. 115-116)

assegnazione di fondi a sostegno delle perdite dei servizi di trasporto pubblico locale (art. 200)

assegnazione di fondi per maggiori spese centri estivi per ragazzi (art. 105)

aiuti all’economia resi disponibili anche per gli enti territoriali, con risorse proprie, sulla base delle deroghe applicabili a seguito di decisioni della Commissione europea (artt. 54-61)

.Altre disposizioni riguardano: personale, amministratori locali, scuola, sociale, procedimenti amministrativi, altre norme fiscali e finanziarie, misure economiche a sostegno dei lavoratori, salute e sicurezza, sostegno alle imprese e all’economia, disabilità e famiglia.