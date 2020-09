Dl Semplificazioni: accesso più semplice con la CIE ai servizi in rete pubblici

Tutti i cittadini possono avere accesso d’ora in poi ai servizi in rete della pubblica amministrazione utilizzando la carta d’identità elettronica (CIE), emessa dal ministero dell’Interno e prodotta dall’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

Grazie ai suoi elevati standard di sicurezza e interoperabilità riconosciuti dall’Unione europea, con la conversione in legge del decreto “Semplificazioni” (decreto legge 16 luglio 2020, n. 20) la Cie si conferma come strumento agile ed efficace che semplifica il rapporto del cittadino con l’Amministrazione, consentendo di fruire in modo facile e sicuro di tutti i servizi digitali delle PA ora accessibili, disponibili adesso per una platea di utenti-possessori di CIE sempre più estesa.

Fonte: Ministero dell’Interno