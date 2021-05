Dl sostegni bis: stop prima rata Imu imprese, Cosap 2021 e buoni alimentari

Stop al versamento della prima rata 2021 dell’IMU per le imprese nelle condizioni di ottenere i sostegni a fondo perduto. L’imposta potrà non essere pagata solo per gli immobili in cui viene esercitata la propria attività. E’ quanto prevede una bozza provvisoria del nuovo decreto sostegni bis. La norma istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno con una dotazione di 142,5 milioni di euro per risarcire i Comuni. Un altro articolo della bozza proroga a tutto il 2021 il blocco del pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico. Anche in questo caso viene previsto un rimborso per i Comuni per ulteriori 165 milioni di euro.

Nella stessa bozza previsto anche un fondo da 500 milioni per consentire ai Comuni di finanziare i buoni per la spesa alimentare e il sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Il fondo sarà ripartito, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle norme, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa in conferenza Stato-città ed autonomie locali.