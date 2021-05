Dl Sostegni, incentivi ai Comuni per seggi fuori dalle scuole

Arriva un contributo di 2 milioni di euro per i Comuni che entro metà luglio troveranno sedi alternative alle scuole per i seggi elettorali. Lo prevede un emendamento al dl Sostegni, riformulato e approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. “Le elezioni non possono fermare le lezioni – spiegano in una nota Giuseppe Brescia e Vittoria Casa, presidenti della commissione Affari costituzionali e Cultura della Camera – In autunno si voterà in più di 1.300 Comuni e in tutti i Comuni calabresi e il rinvio delle elezioni non può creare disagi per insegnanti, alunni e famiglie. Con questo fondo – aggiungono – vogliamo dare un incentivo concreto ai Sindaci per superare una cattiva pratica anacronistica. E’ il primo passo di un percorso che dovrà coinvolgere tutti i Comuni d’Italia alle prossime politiche. Sul territorio nazionale l’88% dei 61.562 seggi elettorali si trova all’interno di edifici scolastici e lo scorso anno, in occasione del voto referendario, in tutta Italia sono stati solo 471 su circa 8.000 i Comuni che hanno previsto lo spostamento di 1.464 sezioni elettorali per una quota pari a poco più del 2% del totale. Bisogna iniziare a fare molto di più”.