Dopo un edizione 2020 interamente digitale, Maker Faire Rome torna in presenza

Dall’8 al 10 ottobre si potrà tornare a esplorare gli stand, a scoprire, innovare e creare insieme con i maker e i partner, in tutta sicurezza, nella inedita location nel cuore della città: il Gazometro Ostiense. Storie di innovazione e creatività, dunque, con lo sguardo rivolto al futuro raccontate da speaker internazionali di grande rilievo: l’appuntamento da non perdere è fissato per giovedì 7 ottobre alle ore 17 al Gazometro Ostiense (ingresso da via del Commercio 9/11) con la Opening Conference di Maker Faire Rome. Tema di quest’anno ‘Fast Forward – The Future in The Making’ e sarà l’occasione per riflettere e discutere, in particolar modo, sul tema del Design inteso come “turbine di trasformazione sociale”, come infrastruttura fondante di un nuovo vivere individuale e collettivo tra fisico e digitale “che ha la capacità di dare senso, significato, ragione di esistere alle cose”.

La serata prevede la partecipazione di ospiti illustri tra i quali Hiroaki Kitano, direttore del System Biology Institute e presidente e ceo di Sony Computer Science Laboratories; Marinella Levi, docente di Scienza e Tecnologia dei Materiali al Politecnico di Milano; Raffi Tchakerian, designer e docente al Dubai Institute of Design and Innovation; Sofia Crespo, artista ed esperta di tecnologie ispirate alla biologia, Enrico Bassi, direttore di Open Dot Milano, Massimo Banzi, cofondatore e presidente di Arduino; Sheila Scerba, esperta di politiche di sviluppo locale e di formazione professionale; Sonia Massari, direttore accademico di Future Food Academy e cofondatrice di Fork (Food Design Opportunities Research Knowledge); Tommaso Ghidini, capo della Divisione Strutture, Meccanismi e Materiali dell’Esa; l’astronauta Luca Parmitano.