Dottorati comunali per le aree interne

Il Ministro Mara Carfagna ha firmato il decreto che istituisce in via sperimentale i dottorati comunali, da attivare nei Comuni delle aree interne, anche in forma associata. La proposta nasce dal ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con quello del Sud e della Coesione territoriale, e attua un norma contenuta nel cosiddetto Decreto Rilancio (legge di conversione n. 77/2020).Stanziati a tal fine 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020. La norma prevede l’istituzione in via sperimentale di borse di studio per dottorati finalizzati alla definizione, all’attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile. Si vuole così favorire lo studio e l’approfondimento, a livello non solo tecnico, ma di ricerca scientifica, su tematiche che riguardano la qualità della vita dei cittadini delle aree interne.

In particolare, le borse di dottorato dovranno essere finalizzate a:

*garantire l’offerta e la piena accessibilità degli abitanti ai servizi essenziali (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari);

*promuovere la ricchezza del territorio e delle comunità locali;

*valorizzare le risorse naturali e culturali, attraverso la creazione di nuovi circuiti occupazionali;

contrastare lo spopolamento demografico e culturale.

Il decreto ministeriale stabilisce i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni tra i Comuni e le Università. Successivamente, l’Agenzia per la Coesione territoriale selezionerà attraverso un apposito bando i soggetti beneficiari delle risorse, che saranno ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

Fonte: Ministero per il Sud