Si pubblica il DPCM 21 giugno 2021 recante autorizzazione al Ministero dell’Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali (AGES) ad avviare procedure concorsuali relative ad un corso-concorso per l’accesso in carriera, e a procedere alle relative assunzioni, per n. 174 unità di segretari comunali.