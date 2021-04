E’ online il portale della Conferenza sul futuro dell’Europa

E’ stata inaugurata il 19 aprile 2021 la piattaforma multilingue digitale per la Conferenza sul futuro dell’Europa.

Disponibile in 24 lingue, il portale consentirà ai cittadini di tutta l’Unione di presentare le proprie idee e commentare le iniziative proposte da altri, ma anche creare e partecipare ad eventi.

Il comitato esecutivo della Conferenza sul futuro dell’Europa – composto da esponenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea – ha invitato tutti i cittadini dell’UE a contribuirvi per dar forma al loro futuro e a quello di tutta l’Europa.

Nella conferenza stampa di lancio della piattaforma i rappresentanti delle tre Istituzioni hanno incoraggiato i cittadini a partecipare attivamente e con fiducia a questo vasto, inedito processo di democrazia deliberativa, che si svilupperà lungo un anno solare.

La piattaforma è quindi uno strumento pionieristico, che permetterà una discussione aperta, inclusiva e trasparente, su una serie di priorità e sfide fondamentali per l’Unione. Persone di ogni estrazione sociale, in tutti gli Stati membri, avranno la possibilità di esprimere ciò che si aspettano dall’UE: una voce che influirà sull’orientamento futuro e sul processo decisionale dell’Unione. La presidenza congiunta si è impegnata a dar seguito ai risultati della Conferenza.

Il portale sarà promosso sui social media con l’hashtag #TheFutureIsYours

Contesto

La piattaforma garantirà piena trasparenza – principio fondamentale della Conferenza – poiché tutti i contributi e i risultati degli eventi saranno raccolti, analizzati, monitorati e resi pubblici. Le principali idee e raccomandazioni scaturite dalla piattaforma saranno dibattute nei comitati europei di cittadini e nelle sessioni plenarie, che condurranno successivamente alle conclusioni della Conferenza.

Tutti gli eventi registrati sulla piattaforma saranno visualizzati su una mappa interattiva, che permetterà ai cittadini di navigare e registrarsi per gli eventi online. Per predisporre e promuovere le proprie iniziative, gli organizzatori potranno usare il kit di strumenti disponibile sulla piattaforma. Tutti i partecipanti agli eventi dovranno rispettare la Carta della Conferenza sul futuro dell’Europa, che stabilisce le norme per un dibattito paneuropeo rispettoso.

La piattaforma è organizzata attorno ad alcuni temi chiave: cambiamenti climatici e ambiente; salute; un’economia più forte ed equa; giustizia sociale e occupazione; l’UE nel mondo; valori e diritti, Stato di diritto, sicurezza; trasformazione digitale; democrazia europea; migrazione; istruzione, cultura, giovani e sport. Questi temi sono integrati da una “casella aperta” per temi trasversali (“altre idee”), affinché i cittadini siano liberi di sollevare qualsiasi questione di loro interesse, secondo un approccio realmente dal basso verso l’alto.

La piattaforma fornisce inoltre informazioni sulla struttura e le attività della Conferenza è aperta a tutti i cittadini dell’UE, nonché alle istituzioni e agli organi dell’UE, ai parlamenti nazionali, alle autorità nazionali e locali e alla società civile e rispetta pienamente la riservatezza degli utenti e le norme dell’UE sulla protezione dei dati.

[Fonte: Portale Europa]