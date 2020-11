E’ tempo di Time4child 2.0, la manifestazione dedicata al mondo dell’adolescenza e dell’infanzia

“Keep in mind, your future is now” è il claim che accompagna, fino al 22 novembre, le attività legate a Time4child, evento che doveva svolgersi “fisicamente” a maggio, sospeso causa Covid-19 e rilanciato ora in questa nuova veste digitale 2.0.

La manifestazione organizzata dalla Cooperativa Sociale Onlus Time4Child è dedicata al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza con l’obiettivo di diventare una grande manifestazione a misura di bambino, orientata a fornire a loro e al nostro pianeta un modello di benessere, istruzione e sviluppo sostenibili per il futuro. Dirette streaming, dibattiti, web series, laboratori digitali, cartoon e video educativi, audiolibri e altri contenuti on-demand saranno quindi fruibili liberamente dagli interessati, genitori, insegnanti, studenti, famiglie e “addetti ai lavori”.

Anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Ministero dell’Istruzione e l’Università di Milano parteciperà all’evento online, con uno stand virtuale ove i visitatori potranno trovare e scaricare diversi materiali informativi sul lavoro, welfare e sui servizi digitali del Ministero, fra cui l’Urp online e il portale di servizi e informativo, Cliclavoro.

Si potrà “accedere” all’iniziativa da qualunque dispositivo informatico, semplicemente visitando https://www.time4child.com/

Fonte: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali