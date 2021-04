Earth Day 2021, domani proiezione su Palazzo Vecchio contro i cambiamenti climatici: Firenze aderisce alla campagna StopGlobalWarming.eu

La scritta ‘Stop Global Warming’ sarà proiettata domani dalle 20.30 su Palazzo Vecchio per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della lotta ai cambiamenti climatici. In occasione della Giornata mondiale della Terra 2021, infatti, il Comune di Firenze ha aderito alla campagna StopGlobalWarming.eu dei Cittadini Europei che mette insieme numerose amministrazioni locali nell’impegno per arginare i cambiamenti climatici. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Silfi. Il sindaco Dario Nardella ha aderito alla campagna ‘Stop Global Warming’ anche in qualità di presidente di Eurocites.

“Dare voce ai sindaci sui temi ambientali è necessario e utile – ha detto il sindaco Nardella -, perché dove non arrivano gli Stati possono arrivare le città con piani concreti che guardino al futuro e siano in grado di investire in politiche di sostenibilità e stili di vita. Per questo mi impegnerò anche come presidente di Eurocities a rilanciare la campagna Stop Global Warming affinché tutti insieme possiamo affrontare questa importante sfida”.

“Le scelte per arginare i cambiamenti climatici non sono più rinviabili e tutti possono fare la propria parte in questa battaglia – ha detto l’assessore all’Ambiente Cecilia Del Re -: governi, amministrazioni locali, cittadini. Proprio per sensibilizzare ulteriormente sull’urgenza di questo cambio di rotta, abbiamo aderito alla campagna Stop Global Warming, che mette insieme le città dei paesi europei con l’obiettivo di dare al pianeta e a tutti noi un futuro sostenibile. Come amministrazione, siamo impegnati su più fronti per andare sempre più rapidamente in questa direzione: dalle politiche per incentivare la mobilità dolce e ridurre le emissioni, all’aumento della raccolta differenziata e del riciclo, fino agli interventi di forestazione urbana in corso per incrementare il patrimonio verde della città a beneficio di tutti”.

La campagna dei Cittadini Europei si propone di raccogliere almeno un milione di firme di cittadini di sette Paesi europei da indirizzare alle istituzioni comunitarie per sollecitare interventi prima degli Accordi di Glasgow del prossimo autunno. Si tratta di uno strumento civico previsto dai Trattati europei e non è riferita ad alcun gruppo o partito. La scadenza per la raccolta firme è il 22 luglio 2021; il link per firmare è https://stopglobalwarming.eu. (sc)