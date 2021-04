Earth Day, Restore our Earth: oggi una maratona digitale sulla sostenibilità

Istituita dalle Nazioni Unite nel 1970 per sensibilizzare alla salvaguardia dell’ambiente, l’Earth Day, la Giornata della terra, viene celebrata il 22 aprile di ogni anno.

Inserita tra le iniziative organizzate da EarthDay.org – l’organizzazione di Washington che da 51 anni organizza la Giornata Mondiale della Terra – l’Earth Day rappresenta la più grande manifestazione ambientale nata per celebrare la protezione del nostro Pianeta e promuoverne la salvaguardia. Il tema di quest’anno, Restore our Earth, prevede un ricco programma di iniziative che si svolgeranno in tutto il Mondo, nel rispetto anche delle diverse restrizioni sanitarie adottate da ciascun Paese: saranno coinvolti tutti i paesi del G20, il Mediterraneo, paesi emergenti e zone del mondo Patrimonio Naturale dell’Umanità.

Il messaggio diffuso per la giornata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, è un invito alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e all’azione. “Dobbiamo agire con decisione – ha dichiarato – per proteggere il nostro pianeta sia dal coronavirus che dalla minaccia esistenziale della perturbazione climatica”: imprenditori, startup, scienziati, giornalisti, giovani leader, policymakers, consulenti, agricoltori di tutto il Mondo avranno, infatti, l’occasione di confrontarsi sulle migliori esperienze sui sistemi alimentari sostenibili.

In occasione della Giornata della Terra delle Nazioni Unite, Future Food Institute e Fao e-learning Academy organizzano “Food for Earth”, la maratona digitale globale di 24 ore sulla sostenibilità. La diretta dell’evento sarà trasmessa integralmente sul canale Youtube di Future Food Institute e sul sito www.foodforearth.org. Sulla pagina Facebook di Future Food Institute verranno trasmesse le due sessioni italiane.

Alla maratona di eventi parteciperanno diverse figure istituzionali, interverranno tra gli altri: il Direttore Generale FAO QU Dongyu, il vicedirettore e consigliere speciale FAO Maurizio Martina, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il Ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli oltre a Ministri e rappresentanze istituzionali da tutto il Mondo.

Sul sito di Earth Day è possibile consultare una mappa che geocalizza le varie iniziative mondiali, alle quali si aggiungono incontri e tavole rotonde virtuali.