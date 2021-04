Earth Tecnology Expo, Giornata Mondiale della Terra

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, si terrà il 3° webinar dove si parlerà di cambiamenti climatici, analisi degli impatti, interventi di adattamento, tecnologie di previsione, prevenzione e gestione dei rischi climatici, all’incontro parteciperà un esperto ISPRA. L’incontro è di preparazione a quello che si terrà a Firenze dal 13 al 16 ottobre 2021, Earth Tech Expo, la “vetrina tecnologica” del Next Generation Eu, la prima Expo della “transizione digitale ed ecologica”.

In mostra la leadership tecnologica italiana con esposizioni, convegni, presentazioni, collegamenti, tutte le novità dall’Agenzia spaziale italiana, enti di ricerca, università, società e aziende, spin off, star up, regioni ed enti locali in tutti i settori.

Fonte: ISPRA