Ecomondo 2020, al via i webinar del Ministero dell’Ambiente

L’edizione 2020 di Ecomondo va in digitale e anche i convegni del ministero con una serie di webinar sulla mobilità sostenibile, l’economia circolare, il risanamento ambientale, i cambiamenti climatici e altri temi.

Si parte il 3 novembre alle 14.30, con il webinar su “Mobilità sostenibile: dal bonus alle città” in occasione dell’apertura del portale dedicato al buono, un’occasione per ripensare la mobilità e decongestionare il traffico veicolare dei grandi centri abitati. Intervengono il capo della segreteria tecnica del ministero T. Berlenghi, il Direttore Generale G. Lombardi (Direzione generale per il clima, l’energia e l’aria), C. Ramella di Sogei.

Mercoledì 4 novembre alle 11.30, il webinar su “Un’economia circolare per il Green New Deal – Quali strumenti per lo sviluppo di un’economia circolare per imprese e pubbliche amministrazioni”. Partecipano il Direttore Generale del ministero L. D’Aprile (Direzione generale per l’economia circolare), I. Gaudiello e P.Altomare.

Alle 14.30 il webinar su “Acquisti verdi, certificazioni e plastic free – Le leve per lo sviluppo di una filiera circolare del valore e delle merci”, con gli esperti del ministero A. Mascioli e F. Incocciati e dell’Ispra, S. Curcuruto.

“Cambiamenti climatici e territorio – Strategie, strumenti e prospettive per la neutralità climatica a disposizione dei territori” è il tema del webinar del 5 novembre alle 11.30 con A. Carettoni, A. Di Vico, R. Brucculeri, B. Petrucci e D. Scurrria, tutti del MATTM.

Alle 14.30 “Valutare e risanare l’ambiente, come il Mattm interviene a sostegno del risanamento ambientale in ambito locale insieme alle PA”, con E. Conforti, M. Morabito e F. Romeo.

Sempre giovedì 5 alle 14.30 il convegno “L’albo nazionale dei gestori ambientali affronta la crisi ed è pronto per le nuove sfide” al quale intervengono il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut, il direttore generale D’Aprile, il presidente dell’Albo E. Onori, il segretario P. Altomare, il vicesegretario generale di Unioncamere Marco Conte e i rappresentati delle categorie economiche interessate.

Venerdì 6 novembre alle 11.30 il webinar, a cura della Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua, sul miglioramento della qualità dei corpi idrici: strumenti, strategie e best practice per una migliore governance della sostenibilità al quale prendono parte gli esperti del ministero T. Federico e G. Conte e Paolo Mancin della Regione Lombardia.

Alle 14.30 il webinar a cura di Creiamo Pa sull’omonimo programma del ministero per la formazione e l’assistenza per le pubbliche amministrazioni. Per assistere ai webinar bisogna registrarsi al sito di Ecomondo: https://www.ecomondo.com/digital-edition/come-partecipare

Fonte: Ecomondo