Edifici pubblici energeticamente più efficienti: ci pensa il progetto REEHUB

Migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici attraverso la creazione di una rete trasnazionale di Hubs regionali, ideati come luoghi d’incontro e formazione per tecnici, stakeholder e cittadini sulle tematiche della edilizia sostenibile. Questo l’obiettivo del progetto “REEHUB – Regional Energy Efficiency HUB”, finanziato dal programma Interreg – IPA CBC Italy – Albania – Montenegro, di cui ENEA è partner insieme al Comune di Agnone (Molise), Ditne-Distretto tecnologico nazionale sull’energia (Brindisi), Ministero dell’Energia e delle infrastrutture (Tirana-Albania), il Bird – Barleti Institute for Research and Development (Tirana-Albania) – e l’Università di Architettura del Montenegro (Podgorica).

Progetto selezionato, fra l’altro, con altri 36 progetti (visionabili nel sito: http://www.interact-eu.net/library#2801-interreg-addressing-climate-change-power-cooperation-greener-europe) fra tutti gli Interreg approvati in Europa, e presentato come Best practice per la lotta ai cambiamenti climatici a Dicembre 2019 a Madrid, durante la “United Nations Climate Change Conference “COP 25”.