Edilizia scolastica, firmato decreto: 2,5 mln per interventi urgenti

La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato il decreto per il finanziamento di interventi urgenti per la messa in sicurezza di edifici scolastici anche a seguito di eventi quali alluvioni, eventi sismici, danni sui solai. Lo stanziamento complessivo è pari a 2,5 milioni di euro.

I Comuni destinatari del finanziamento firmato oggi sono: