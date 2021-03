Edilizia scolastica, in Gazzetta il decreto di finanziamento degli interventi su scuole e asili nido

In Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il dpcm datato 30 dicembre 2020, relativo a “contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.

Il fondo è finalizzato ai seguenti interventi: