Edilizia scolastica: in GU la delibera CIPE che stanzia 48 mln

In Gazzetta Ufficiale n. 63 del 10 marzo 2020 è stata pubblicata la Delibera n. 70/2019 del CIPE, recante “Programmazione delle risorse per la messa in sicurezza degli edifici scolastici derivanti dal definanziamento degli interventi del programma di cui alle delibere CIPE n. 102 del 2004, 143 del 2006 e 17 del 2008 e del programma di cui alle delibere CIPE n. 32 del 2010 e n. 6 del 2012”.

Con questa delibera il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha recuperato 48 milioni di euro per l’edilizia scolastica: si tratta di risorse inutilizzate provenienti dai fondi messi in campo dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per programmi di edilizia scolastica attivati nel 2002 con l’art. 80, comma 21 della legge 289/2002, e successivamente attuati con diverse delibere del CIPE nel periodo tra il 2004 e il 2008.

Delibera n. 70/2019 del CIPE

http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/70-21-novembre-2019/