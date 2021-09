Edutech District, a Roma la scuola del domani con l’innovazione di oggi

All’interno dell’I.T.I.S. Galileo Galilei, una delle più antiche scuole superiori di formazione tecnico-industriale, nasce il primo hub dedicata all’innovazione della scuola tecnica superiore italiana. Il nuovo distretto è già il capofila di un network di 80 scuole e punto di riferimento della Regione Lazio ma punta ad espandersi agli altri poli formativi del Paese: del resto l’Italia soffre problemi strutturali significativi con pochi fondi destinati al mondo dell’istruzione e un crescente tasso di abbandono. Fra le pecche vi è senza dubbio la carenza di competenze in ambito STEM che caratterizza un disequilibrio fra percorso scolastico formativo e sbocco lavorativo laddove tali competenze segnano le professioni del futuro.

Nell’ecosistema dell’Edutech District, realizzato da una sinergia di Simbiosity, Lattanzio B2G e Impact Hub SB, gli studenti, i docenti, le startup, le aziende, le istituzioni e gli investitori condividono progetti e avviano ambienti di sviluppo per creare modalità innovative e soluzioni tecnologiche applicate alla formazione e finalizzate al successivo impiego nel contesto del mondo del lavoro. L’hub si sviluppa su 400 mq ed è organizzato a isole ispirate agli argomenti di innovazione dell’offerta formativa quali il doposcuola e il territorio, l’abbandono scolastico, lo sviluppo di reti di relazioni con le aziende, l’orientamento, i docenti e la didattica digitale, la scuola 4.0 e la sostenibilità.

L’istruzione in Italia soffre di problemi strutturali: l’Italia è tra gli ultimi paesi europei per spese nell’istruzione (20° posto su 27 paesi) con un tasso di abbandono scolastico precoce tra i più alti (23° posto). Esiste una discrasia tra percorso di studio e ambito lavorativo: 4 su 10 occupati sono sovra/sottoqualificati. La carenza di competenze su discipline STEAM è nota e per questo il Paese è ultimo in Europa per tasso di occupazione dei neo diplomati/laureati.

Con Edutech District, studenti, docenti, start up, aziende, istituzioni, investitori insieme su progetti condivisi avranno a disposizione un ambiente per sviluppare modalità innovative e soluzioni tecnologiche per l’Education testabili all’interno della scuola, ma anche soluzioni formative per le aziende (upskilling, reskilling), per l’Editoria, Salute, Giochi, Sport.