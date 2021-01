Efficientamento energetico: 12 mln ai Comuni delle Isole Minori del Mezzogiorno

Il Ministero dello Sviluppo Economico e i Comuni delle Isole Minori del Mezzogiorno, non interconnessi o in via d’interconnessione con la rete elettrica nazionale, hanno sottoscritto 7 Protocolli per promuovere interventi di efficienza energetica negli edifici e nelle infrastrutture pubbliche. Si tratta di lavori previsti nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) Energia e Sviluppo dei Territori.

In particolare, sono stati selezionati 15 progetti da realizzare nelle isole Tremiti, Capri, Pantelleria, Ustica, Lampedusa e Salina, per interventi su scuole, case comunali e altri edifici d’interesse per la collettività, nonché per l’ammodernamento dei sistemi d’illuminazione stradale. La realizzazione di questi progetti sarà finanziata con oltre 12 milioni di euro messi a disposizione del territorio. Il Mise sta già lavorando a una seconda edizione della misura le cui modalità saranno rese note prossimamente.

Fonte: Mise