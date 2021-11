eHealth Experience, Microsoft per la sanità digitale

Microsoft Italia ha inaugurato a Milano eHealth Experience, uno spazio inserito nel Microsoft Technology Center interamente dedicato alla sanità digitale e alle innovazioni applicate al settore. Grazie a una serie di partner tra cui l’IRCCS Ospedale San Raffaele, Microsoft potenzia progettualità che possano migliorare l’approccio alla salute come per esempio AI-SCoRE, una piattaforma di apprendimento autonomo che sfrutta l’intelligenza artificiale per calcolare il rischio derivato dall’infezione da Covid-19.

Il Microsoft eHealth Experience intende diventare il luogo di elaborazione, sperimentazione e scoperta di tutte le nuove opportunità che il progresso tecnologico può garantire: all’interno di questo luogo gli specialisti della sanità potranno recepire nuove opzioni che vanno dal miglioramento della presa in carico di un paziente fino all’attuazione di soluzioni personalizzate sviluppate da Microsoft e dai partner. Fra questi l’impiego dell’analisi genomica e dell’intelligenza artificiale per lo studio dell’andamento delle patologie, la gestione del triage in modo predittivo o la diagnostica basata sull’incrocio dei dati.