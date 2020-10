Elezioni 2021, si cercano seggi fuori dalle scuole

Una circolare del 2 ottobre scorso del capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali Claudio Sgaraglia invita le prefetture a proseguire nella ricerca di immobili alternativi agli edifici scolastici da destinare ai seggi elettorali. Un’attività già avviata dal Ministero dell’interno, d’intesa con l’Anci, nel corso delle ultime elezioni, da svolgere in collaborazione con le amministrazioni locali. Obiettivo principale è di non aggravare l’ordinaria programmazione delle attività scolastiche in previsione del turno elettorale del prossimo anno. Nel corso delle ultime votazioni sono state 1.453 le sezioni elettorali, in 465 Comuni italiani, collocate al di fuori degli edifici scolastici.

Fonte Ministero dell’interno