Elezioni amministrative, al voto di ottobre 1.157 enti locali

I comuni al voto interessati dalla prossima tornata elettorale del 3 e 4 ottobre per le elezioni amministrative 2021 sono 1.157 di cui 115 superiori ai 15mila abitanti. L’appuntamento elettorale interesserà circa 12 milioni di elettori. Questi ed altri dati in dettaglio sono stati diffusi in un documento pubblicato sulle pagine del sito del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

L’elenco riferito agli enti locali appartenenti a Regioni a statuto ordinario, come sottolinea il dipartimento, riporta dati aggiornati al 27 agosto scorso ed è suscettibile di aggiornamenti a seguito di provvedimenti che dovessero intervenire successivamente alla data della sua pubblicazione.

Fonte: Viminale