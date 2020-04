Emergenza Coronavirus: ai Comuni lombardi 200.000 mascherine acquistate da ANCI

ANCI ha promosso una raccolta fondi da destinare ai comuni delle Regioni più colpite da Covid-19 per sostenerli in questo momento di difficoltà. Iniziativa in collaborazione con ASI (Automobilclub Storico Italiano) e UNICEF Italia.

Il Presidente Decaro, si legge in una nota di ANCI Lombardia, ha deciso di acquistare grazie a questi fondi 200.000 mascherine da donare ai Comuni della Lombardia da distribuire ai propri dipendenti.

I dispositivi acquistati da ANCI verranno distribuiti insieme ad un altro stock di 3.000.000 di mascherine acquistate da Regione Lombardia per una distribuzione capillare alla comunità. Entrambi gli stock verranno distribuite grazie alla Protezione Civile della Lombardia a tutti i Comuni, con le medesime modalità precedentemente utilizzate.