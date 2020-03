Emergenza Coronavirus: cambia ancora il modello di autodichiarazione per gli spostamenti

Il Ministero dell’Interno ha reso​ disponibile on line il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal dpcm 22 marzo 2020 come da circolare inviata ai prefetti dal capo della Polizia, Franco Gabrielli.

Come in precedenza, il modulo aggiornato potrà essere scaricato dal sito del Viminale, se sprovvisti di stampante potrà essere ricopiato a mano e presentato in caso di controllo.

Il nuovo modello di autodichiarazione (dal sito del Ministero dell’Interno)

Come già precisato il modello cartaceo è l’unico valido, non sono pertanto ammesse autodichiarazioni su applicazioni per smartphone.

Nella nuova versione il dichiarante andrà a indicare il domicilio oltre alla residenza dichiarando di essere a conoscenza dei vari provvedimenti, tra cui anche il Dpcm del 22 marzo e l’ordinanza del ministero della Salute del 20 marzo “concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone” nel territorio nazionale.

Andrà inoltre specificato il punto di partenza e di arrivo dello spostamento.