Emergenza Coronavirus: cambia nuovamente il modulo per l’autodichiarazione

È​ disponibile on line sul sito del Ministero dell’Interno (qui il link diretto) il modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

La nuova versione era attesa dopo che le parole del capo della Polizia Franco Gabrielli a SkyTg24 preannunciavano un’ulteriore necessità di ritocco del precedente: “Sono state fatte ironie, ma cambiano le disposizioni e noi dobbiamo aggiornare il modulo, anche per intercettare i quesiti che arrivano dai cittadini”.

Nel nuovo modulo resta invariata la parte riservata alle generalità. Cambiano invece alcune delle voci della sezione “Dichiara sotto la propria responsabilità”: il dichiarante deve autocertificare di “essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, numero 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale” e di “essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni” disposte con provvedimenti del presidente di una determinata Regione (va indicata la Regione di partenza) e del presidente di un’altra Regione (va indicata la Regione d’arrivo) sempre che lo spostamento rientri “in uno dei casi consentiti” dai provvedimenti in questione.

Il dichiarante sottoscrive anche di “essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, numero 19″. Nelle ultime righe sono precisati alcuni degli eventuali stati di necessità alla base degli spostamenti quali una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilita’, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall’estero, altri motivi particolari.