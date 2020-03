Emergenza coronavirus: emessi i mandati di pagamento per i comuni

Il ministero dell’Interno ha provveduto all’emissione dei mandati di pagamento a favore dei comuni beneficiari dei 4,3 miliardi di euro del Fondo di solidarietà comunale 2020 e dei 400 milioni di euro da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare.

In particolare, una task force del Dipartimento Affari interni e territoriali – coordinata dalla direzione centrale della Finanza locale – ha provveduto, contestualmente alla pubblicazione, nella GU del 29 marzo 2020, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 -“Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020” – all’emissione dei mandati di pagamento a favore dei 6.579 comuni delle regioni a Statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna per risorse pari a 4.291.361.883,26 euro.

In esecuzione dell’ordinanza di Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 – “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” – si è provveduto anche all’emissione dei mandati di pagamento a favore dei comuni di tutte le Regioni, sia a Statuto ordinario che a Statuto speciale, per fronteggiare l’emergenza alimentare.

Fonte: Ministero dell’Interno