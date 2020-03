La Commissione europea ha lanciato una call aperta a start up e PMI.

Non è previsto tema specifico. Verranno presi in considerazione tutti i progetti in grado di accelerare il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria in corso causata dal Covid-19.

Le risorse a disposizione sono pari a 164 milioni di euro.

Le proposte vanno presentate entro le ore 17 di mercoledì 18 marzo 2020.

Fonte: MISE