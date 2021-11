Emilia-Romagna, c’è Digital School Bus contro la dispersione scolastica

In Emilia-Romagna è nato un progetto originale che punta a utilizzare le nuove tecnologie per contrastare la dispersione scolastica. Digital School Bus, questo il nome dell’iniziativa. Si tratta di un’aula itinerante attrezzata su un autobus che porterà letteralmente l’attività formativa sulla strada raggiungendo di persona bambini e ragazzi di 23 plessi scolastici, elementari e medie, nei Comuni dell’Appennino piacentino e parmense. Un’idea mutuata dal John Lennon Educational Bus, che tempo addietro viaggiava per le strade degli Stati Uniti, per consentire ai ragazzi di registrare la propria musica. Nel caso del Digital School Bus, le opportunità offerte toccano varie tecnologie emergenti o innovative: dall’uso dei droni, all’impiego dei visori a realtà aumentata, passando per la robotica e altri vari strumenti di creatività digitale e coding. Il progetto è promosso da Italo Ravenna, maestro di Borgo Val di Taro (Parma), che è anche un educatore digitale affiancato da tutor che viaggeranno a bordo dell’autobus attrezzato tecnologicamente. Obiettivo, contrastare con mezzi innovativi la dispersione scolastica direttamente nelle strade.

Fonte: Regione Emilia-Romagna