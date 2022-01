Emilia Romagna, da oggi autotesting per inizio e fine isolamento Covid-19

Da oggi tutti i cittadini assistiti in Emilia-Romagna, con Fascicolo sanitario elettronico attivato, che hanno già ricevuto la terza dose di vaccino, potranno effettuare l’autotesting con un tampone rapido antigenico per determinare l’eventuale positività al coronavirus e avviare formalmente il periodo di isolamento.

Certificata la positività attraverso il tampone fatto in proprio, il caricamento del risultato sul Fascicolo sanitario elettronico permetterà l’invio automatico dell’informazione ai Dipartimenti di Sanità Pubblica, ai fini della rapida attivazione dell’isolamento fiduciario.

Allo stesso modo, sempre con l’autotesting, dopo 7 giorni, che vanno contati a partire dal giorno successivo al dato di positività, sarà possibile effettuare un ulteriore tampone per verificare e certificare l’eventuale guarigione, caricando l’esito del tampone negativo sul proprio Fascicolo sanitario elettronico, si potrà dunque ottenere in 24 ore la certificazione di fine isolamento.

La nuova possibilità, unica in campo nazionale, è stata voluta dalla Regione Emilia-Romagna per semplificare le procedure di tracciamento e presa in carico dei cittadini positivi al virus da parte del Servizio sanitario regionale.