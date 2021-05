Emilia Romagna e Innovazione Digitale Bene Comune, ciclo di laboratori sulla nuova Agenda Digitale

11 talk per avvicinare cittadini, operatori e imprese al digitale quale strumento accessibile, democratico, inclusivo e prioritario per lo sviluppo sostenibile. Questo l’obiettivo promosso da Innovazione digitale bene comune, nuovo ciclo di laboratori di cittadinanza digitale organizzati su iniziativa del Laboratorio Aperto Rimini Tiberio, con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna, per presentare e cogliere le nuove sfide lanciate con Data Valley Bene Comune, l’ Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna per il quinquennio 2020-2025.

Il primo appuntamento in calendario si svolgerà oggi alle 17.30 e sarà Paola Salomoni, Assessore alla Scuola, Università, Ricerca e Agenda Digitale della Regione Emilia-Romagna, a dare il via all’intero percorso, presentando le sfide e gli obiettivi della nuova Agenda Digitale e spiegando in che modo potranno trovare applicazione sui territori. Assieme a lei, parteciperanno all’incontro Eugenia Rossi di Schio, Assessore all’Innovazione digitale, Ricerca e sviluppo e Servizi civici del Comune di Rimini, e Maurizio Ermeti, Presidente del Piano Strategico di Rimini.

Dopo questo primo appuntamento, il programma entrerà nel vivo a partire dal 9 giugno, con 2 incontri a settimana in programma il lunedì e il mercoledì, con orario di inizio alle 17.30. Durante gli eventi, si affronteranno tematiche trasversali dalla comune matrice digitale, come lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza attiva, la trasformazione digitale delle imprese e della pubblica amministrazione, i rischi connessi all’uso dei new media e le opportunità offerte dalle tecnologie per rafforzare la coesione tra i territori e le comunità e contrastare i divari di genere.

Agli eventi in programma fino a metà luglio, parteciperanno esperti delle tematiche oggetto di approfondimento, tra cui rappresentanti istituzionali e componenti del gruppo di coordinamento dell’Agenda Digitale regionale. Tutti i talk saranno trasmessi in live streaming sulla pagina FB e sul canale YouTube del Laboratorio Aperto Rimini Tiberio. Il programma completo degli appuntamenti in calendario è consultabile sul sito del Laboratorio Aperto di Rimini, al link: bit.ly/innovazione-digitale-bene-comune.