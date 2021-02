Empower G20, promozione della leadership femminile nel settore privato

Prende il via con il suo primo meeting ufficiale l’Alleanza G20 Empower, cui il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce pieno supporto nel quadro delle attività del Governo italiano per la promozione della parità di genere, con una specifica attenzione all’occupazione femminile e alla valorizzazione delle donne nel lavoro. L’Alleanza, che coinvolge attori del settore privato, è stata lanciata in occasione del vertice del G20 del 2019 a Osaka, in Giappone, quando i leader mondiali hanno affermato l’importanza di aumentare il numero di donne nelle posizioni apicali nonché gli investimenti aziendali destinati al raggiungimento della parità di genere. La natura ibrida di G20 Empower, con la parallela partecipazione del settore privato e di quello pubblico e la finalità di massimizzare gli sforzi a supporto dell’empowerment femminile nelle imprese, rende l’Alleanza un attore assolutamente peculiare. Sotto la Presidenza italiana del G20 la guida dell’Alleanza è affidata a Paola Mascaro, presidente dell’Associazione Valore D, con il supporto del Dipartimento per le Pari Opportunità.

“L’apporto decisivo delle donne alla crescita e allo sviluppo di tutto il sistema economico – afferma la Ministra per le Pari Opportunita e la Famiglia, Elena Bonetti – è un fattore riconosciuto a livello globale, al quale tuttavia bisogna dare concreta sostanza. Grazie al contributo di G20 Empower, che sono lieta di sostenere affiancando a Valore D il supporto del Dipartimento per le Pari Opportunità, abbiamo l’occasione di lavorare all’implementazione di strumenti per la piena espressione della leadership femminile ai vertici aziendali. Ogni donna, con le proprie competenze e professionalità, è valore imprescindibile per la crescita delle imprese, in Italia come in tutti i Paesi del G20”.

L’Alleanza concentrerà il suo lavoro su indicatori che garantiscano la misurabilità dei progressi aziendali, il supporto alla crescita del talento femminile nelle imprese e il rafforzamento delle competenze digitali e tecnologiche, utilizzando come guida i tre pilastri a fondamento del G20 italiano: Persone, Pianeta e Prosperità.

Fonte: Dipartimento pari opportunità