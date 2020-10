Energia pulita nella Città Eterna, contributi per sostituire le caldaie obsolete

L’aria respirabile nelle vie dell’Urbe e nelle località limitrofe sarà più salubre e meno inquinata? Forse sì, grazie anche alla Città metropolitana di Roma Capitale che ha pubblicato sul proprio sito web un bando aggiornato e finalizzato al finanziamento parziale della spesa per la sostituzione di caldaie obsolete con altre di nuova generazione. Possono beneficiare del contributo i condomìni, definiti tali secondo la normativa vigente e i singoli utenti risultanti in regola con la manutenzione e l’autodichiarazione e con indicatore ISEE del nucleo familiare fino a € 30mila euro titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di un’unità immobiliare sita nei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale e aventi una popolazione fino a 40mila (secondo l’ultimo censimento permanente ISTAT) e quelli con popolazione superiore per i quali la Città metropolitana è delegata provvisoriamente alla verifica degli impianti termici.

La caldaia da sostituire dovrà avere almeno 10 anni e il nuovo impianto dovrà essere ad alto rendimento energetico e a basso livello di emissione di sostanze inquinanti (con classificazione 3 stelle o categorie superiori). La sostituzione dovrà essere eseguita da personale abilitato e certificata in conformità alle normative vigenti. Il contributo massimo concesso potrà raggiungere, in base alla fascia ISEE del nucleo familiare, l’80% della spesa sostenuta per l’acquisto della sola caldaia, fino a un massimo di 800 euro per le caldaie di tipo domestico a servizio d’impianti autonomi e fino a un massimo di 2.000 euro per le caldaie di tipo collettivo, al servizio di impianti centralizzati. Per gli impianti condominiali è previsto un ulteriore contributo per l’installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione differenziata dei consumi di calore e acqua sanitaria nelle singole abitazioni, fino all’ 80% della spesa sostenuta e fino a un massimo di 2.500 euro. I requisiti e le modalità per la richiesta del contributo possono essere reperiti consultando il sito istituzionale www.cittametropolitanaroma.it

Fonte: Città metropolitana di Roma Capitale