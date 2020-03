Enti locali, piattaforma on line per l’invio dei prospetti trimestrali Cie

È on line il nuovo “Portale pagamenti CIE”, realizzato dai Servizi demografici del ministero dell’Interno per semplificare l’invio da parte dei comuni dei resoconti trimestrali relativi ai mandati di pagamento effettuati per il riversamento dei corrispettivi per le carte di identità elettroniche (Cie) di competenza statale.

La nuova modalità di trasmissione dei resoconti, esclusivamente on line tramite la piattaforma, riguarda i versamenti relativi alle Cie emesse e contabilizzate a partire dal 01/01/2020.

Entro marzo il ministero invierà ai comuni le credenziali di accesso al portale, come spiega nei dettagli la circolare della direzione centrale per i Servizi demografici n.4 del 6 marzo 2020.

L’introduzione dell’invio on line tramite il “Portale pagamenti Cie”, oltre a essere un passo avanti verso la digitalizzazione dei sevizi, avrà anche – sottolinea la direzione Servizi demografici – l’effetto di velocizzare le operazioni di riassegnazione dei corrispettivi Cie ai comuni.

Per assistenza nell’uso del portale e nella gestione delle relative utenze è disponibile on line un Manuale operativo. Attivo anche il supporto tecnico che può essere contattato tramite posta elettronica all’indirizzo cnsd.supporto@interno.it.

Questo stesso indirizzo email, comunica inoltre la direzione, sostituirà anche l’indirizzo cie.prefetture@interno.it, usato attualmente dalle prefetture per le richieste di assistenza tecnica relative al portale Cie per le prefetture.

Fonte: Ministero dell’Interno