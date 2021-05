Enti locali: riunita al Viminale la Commissione per la stabilità finanziaria

Personale degli enti locali e finanza locale al centro dei lavori della Commissione per la stabilità finanziaria riunita al Viminale il 4 e 5 maggio scorsi, presieduta rispettivamente dal sottosegretario Ivan Scalfarotto per gli aspetti relativi al personale e dal sottosegretario Carlo Sibilia per gli aspetti relativi al bilancio.

L’organismo, composto dal capo del dipartimento per gli Affari interni e territoriali Claudio Sgaraglia, da rappresentanti del ministero dell’Economia e delle Finanze, del dipartimento della Funzione Pubblica, dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e dell’Unione province italiane (Upi) ha esaminato una serie di provvedimenti.

Per quanto riguarda il personale degli enti locali, sono state valutate 20 delibere, tra le quali 7 rideterminazioni di dotazioni organiche proposte dagli enti interessati, e approvate assunzioni a tempo indeterminato (19) e a tempo determinato (30).

Sul fronte finanza locale, invece, la Commissione ha esaminato 7 piani di riequilibrio finanziario pluriennale, tra questi quelli delle province di La Spezia e di Terni, e approvato 3 ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e 5 cinque piani di estinzione dei debiti.

Fonte: Viminale