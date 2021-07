Enti locali, si riunisce la Commissione per la stabilità finanziaria

Nuova riunione, al Viminale, della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, prevista dall’articolo 155 del relativo Testo unico (il decreto legislativo n.267/2000) e istituita presso il Ministero dell’interno. Presieduto dal sottosegretario Carlo Sibilia, l’organismo ha esaminato la richiesta del Comune di Vibo Valentia di adottare misure straordinarie in base all’articolo 256, comma 12 del decreto legislativo 267/2000. La Commissione ha inoltre esaminato 4 piani di riequilibrio finanziario pluriennale relativi ad altrettanti Comuni rispettivamente in provincia di Palermo, Lecce, Benevento e Isernia, e approvato le ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato relative a 4 Comuni, dei quali 2 in provincia di Caserta e gli altri 2 in provincia di Napoli e Caltanissetta. Sono stati valutati, infine, 3 piani di estinzione dei debiti, riferiti ad altrettanti Comuni in provincia di Chieti, Cosenza e Caserta.

Fonte: Ministero dell’interno