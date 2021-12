Erasmus+, pubblicato il Programma di lavoro 2022 con l’invito a presentare proposte

La Commissione Europea ha adottato la decisione di finanziamento annuale del Programma Erasmus+ ed il programma di lavoro per il 2022; il contributo massimo dell’Unione per l’attuazione del Programma per il 2022 è fissato a 3,9 miliardi, dei quali 68 milioni destinati a iniziative nel campo dello sport.

Oltre al testo integrale del programma in lingua inglese, in lingua italiana saranno disponibili la Guida e l’invito a presentare proposte, in cui sono segnalate le principali scadenze. Per quanto concerne il mondo dello sport, vengono confermate le 3 aree principali della cooperazione: l’integrità e i valori, le dimensioni socioeconomiche e ambientali e la promozione dello sport e dell’attività fisica.

Ciò include azioni relative a governance, istruzione, parità di genere, sport verde e sostenibile per tutte le generazioni. Le priorità delle azioni sportive continueranno ad essere la partecipazione allo sport e l’importanza dell’attività fisica; l’iniziativa HealthyLifestyle4All, lanciata dal Commissario Mariya Gabriel nel settembre 2021, rafforzerà la cooperazione intersettoriale per promuovere stili di vita più sani. In generale, il programma 2022 promuove i seguenti obiettivi: la mobilità per l’apprendimento degli individui e dei gruppi, e la cooperazione, la qualità, l’inclusione e l’equità, l’eccellenza, la creatività e l’innovazione a livello di organizzazioni e politiche nel campo dell’istruzione e della formazione; la mobilità per l’apprendimento non formale e informale e partecipazione attiva tra i giovani, e cooperazione, qualità, inclusione, creatività e innovazione a livello di organizzazioni e politiche nel campo della gioventù; la mobilità per l’apprendimento del personale sportivo e la cooperazione, la qualità, l’inclusione, la creatività e l’innovazione a livello delle organizzazioni sportive e delle politiche sportive: il tutto attraverso 3 azioni chiave: Mobilità per l’apprendimento; Cooperazione tra organizzazioni e istituzioni; Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione; Azioni Jean Monnet.Infine Erasmus+ 2022 ha definito 4 priorità di azione:

Erasmus + inclusivo. Il programma offrirà opportunità di mobilità agli studenti delle classi scolastiche, dell’istruzione superiore, della formazione professionale, dell’istruzione e formazione degli adulti, dei giovani, degli operatori giovanili e delle organizzazioni sportive.

Erasmus+ verde. Il programma può aiutare a sviluppare conoscenze, abilità e attitudini sui cambiamenti climatici e sullo sviluppo sostenibile e sostenere l’educazione alla sostenibilità ambientale. L’ambiente e la lotta al riscaldamento globale saranno una priorità orizzontale per la selezione di progetti.

Erasmus+ digitale. Il programma risponderà alla trasformazione digitale dell’istruzione e della formazione, della gioventù e dello sport e integrerà la mobilità fisica nell’ambito di Erasmus+ continuando a promuovere l’apprendimento a distanza e misto, inoltre continuerà a incoraggiare la partecipazione giovanile alla vita democratica attraverso l’Anno europeo della gioventù del 2022.