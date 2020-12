Erasmus+2021-2027: con 26 miliardi di budget, un programma più inclusivo, digitale e green

La Commissione europea accoglie con entusiasmo la conclusione dei negoziati e l’accordo politico tra Parlamento europeo e Stati membri per il nuovo programma Erasmus+ 2021-2027! Con un budget dedicato di oltre 26 miliardi di euro, il nuovo programma sarà non solo più inclusivo e più internazionale, ma anche più digitale e green!

Il Vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, ha commentato: “Erasmus è il programma più emblematico dell’Europa, il gioiello della nostra corona. Le generazioni Erasmus rappresentano l’essenza del nostro stile di vita europeo. Unità nella diversità, solidarietà, mobilità, sostegno all’Europa come spazio di pace, libertà e opportunità. Con l’accordo di oggi, siamo pronti per le prossime e più grandi generazioni Erasmus”.

La Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel, ha dichiarato: “Accolgo con favore l’accordo politico sul nuovo programma Erasmus+. Negli ultimi tre decenni, la partecipazione a Erasmus+ ha rafforzato sviluppo personale, sociale e professionale di oltre 10 milioni di persone, di cui quasi la metà tra il 2014 e il 2020. Con quasi il doppio del budget per il prossimo periodo di programmazione, lavoreremo ora per raggiungere altri 10 milioni nei prossimi sette anni”.

Erasmus+ è una vera storia di successo europea. Dal suo inizio nel 1987, il programma si è notevolmente ampliato. Ora copre tutti i settori dell’istruzione e della formazione, dall’educazione e cura della prima infanzia all’istruzione scolastica, alla formazione professionale, all’istruzione superiore e all’apprendimento degli adulti. Sostiene la cooperazione sulla politica giovanile e promuove la partecipazione allo sport.

Mobiliterà tutti i settori per la ripresa dalla crisi Covid e per promuovere la crescita. Al fine di raggiungere lo Spazio europeo dell’educazione entro il 2025 il nuovo Erasmus+ mira a traguardi importanti:

nuove opportunità per gli studenti europei, a partire dalla scuola; grazie a una maggiore accessibilità e formati di mobilità più flessibili, il nuovo Erasmus+ fornirà opportunità a un gruppo più diversificato di discenti, compresi quelli in condizione di svantaggio;

promuovere l’innovazione nella progettazione dei curriculum, nell’apprendimento e nelle pratiche didattiche;

promuovere competenze green e digitali;

sostegno alle nuove iniziative faro, come le Università europee, Teacher Accademies Erasmus, Centri di eccellenza professionale e

Ora tutto dipende dalle trattative complessive del MFF, Multiannual Financial Framework. Ciò significa che l'inizio del nuovo programma è subordinato all'approvazione definitiva del prossimo bilancio a lungo termine da parte dei governi nazionali.

