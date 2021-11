Esenzione CUP 2021 circhi e spettacoli viaggianti: scade il 24 novembre il termine per la certificazione

Il 24 novembre 2021 alle ore 14:00 scade il termine entro il quale è possibile compilare il modello per accedere al riparto del fondo istituito dal comma 7 dell’art.65 del dl n. 25/2021, con una dotazione di 12,95 milioni di euro per l’anno 2021, previsto per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dalle previsioni di cui al comma 6 del citato articolo.

In particolare, si ricorda che il comma 6 dell’art.65 del dl n.73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n.106/2021, ha disposto l’esonero, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone unico di cui all’art.1, commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019, per i soggetti che esercitano le attività di cui all’art.1 della legge n. 337/1968 (circhi equestri e dello spettacolo viaggiante), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.

In base a quanto indicato dal Ministero dell’interno con comunicato del 29 ottobre, i dati occorrenti per il ristoro andranno trasmessi direttamente dai Comuni mediante apposito modello disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale.

Il modello, che andrà sottoscritto mediante apposizione di firma digitale del responsabile del servizio finanziario, andrà trasmesso esclusivamente in modalità telematica, tramite il Sistema di trasmissione delle certificazioni degli Enti Locali (CERTIFICATI TBEL, altri certificati), non essendo ammessa qualsiasi altra modalità di trasmissione.

Si precisa che anche il ritardo nell’effettuazione della certificazione non permetterà al Comune l’accesso al riparto del fondo.

Fonte: IFEL