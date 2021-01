“Esperienze dal territorio”: nelle buone pratiche locali l’impegno delle prefetture

Raggiungibile direttamente dalla home page, è online la pagina “Esperienze dal territorio“, che raccoglie le iniziative più significative e innovative realizzate dalle prefetture-Uffici territoriali del governo (Utg) facendo rete con istituzioni, società civile, organizzazioni di categoria e corpi sociali.

La pagina nasce dall’esigenza di favorire la circolarità delle informazioni – anche all’interno della rete delle prefetture – sulle buone pratiche dei territori, ma anche dall’intento di far conoscere meglio l’impegno che quotidianamente gli Utg mettono in campo per fare fronte a necessità e criticità che impattano sulla sicurezza dei cittadini e sul quadro economico e sociale locale, oggi accentuate dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Dai servizi pubblici, come trasporti, sanità, scuola, soccorso pubblico, gestione rifiuti, alle tematiche legate a lavoro, sviluppo, immigrazione e integrazione fino al contrasto di usura e racket e alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nel sistema economico-produttivo locale, sono tante le iniziative attivate anche attraverso partnership con attori pubblici e privati sulla base di protocolli o accordi.

“Esperienze dal territorio”, che sarà in costante aggiornamento, ha lo scopo di raccogliere le notizie e la documentazione correlata in un unico spazio virtuale, per facilitarne fruibilità e condivisione.

Fonte: Viminale