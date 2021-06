EU4Health: adottato il primo programma di lavoro annuale del valore di 312 mln

EU4Health finanzierà sistemi sanitari più moderni e resilienti, interventi volti a rafforzare la preparazione alle crisi sanitarie e un’azione più incisiva dell’UE nella lotta contro il cancro. Il primo programma di lavoro annuale di EU4Health fornirà 312 milioni di € per la preparazione alle crisi, la prevenzione delle malattie, i sistemi sanitari, il personale sanitario e la digitalizzazione. I progetti finanziati riguarderanno, tra l’altro, la sorveglianza epidemiologica, la prevenzione delle carenze di medicinali, la prevenzione, l’individuazione precoce, la diagnosi e il trattamento del cancro, il rafforzamento delle reti di riferimento europee per le malattie rare, la verifica della resilienza dei sistemi sanitari e la preparazione di uno spazio europeo dei dati sanitari.

Stella Kyriakides, Commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: “Oggi avviamo un programma di investimenti senza precedenti per la sanità nell’UE. Il primo programma di lavoro EU4Health prepara il terreno per un’Unione europea della salute forte. Metteremo a frutto gli insegnamenti tratti durante la pandemia di COVID-19 investendo nella preparazione alle crisi. Ricostruiremo sistemi sanitari migliori, più forti e più resilienti, più digitali e dotati di una forza lavoro qualificata e formata. E ci adopereremo per ridurre l’impatto del cancro investendo nelle azioni presentate nel piano europeo di lotta contro il cancro.” Il programma sarà gestito dalla Commissione europea e dall’Agenzia esecutiva per la salute e il digitale.

Fonte: Ue