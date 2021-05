EUCF, bando per investimenti su clima ed energia

La European City Facility (EUCF) è stata lanciata lo scorso anno. Scopo dell’iniziativa è quello di supportare i Comuni e le autorità locali nello sviluppo di Proposte di Investimento (Investment Concepts – IC) relative all’attuazione delle azioni indicate nei loro piani d’azione in favore del clima e l’energia. Quindi il messaggio a tutte le autorità cittadine e ai loro raggruppamenti nell’Unione Europea (e anche Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Regno Unito) può essere:

“C’è un modo per ottenere supporto finanziario per aiutarti a sfruttare gli investimenti necessari per finanziare le tue azioni per l’energia sostenibile e il clima”. In pratica, l’EUCF finanzierà la città o un gruppo di città – con una sovvenzione fissa di 60.000 euro per domanda – per sviluppare tale Proposte di Investimento. I candidati selezionati all’EUCF utilizzeranno questa sovvenzione per sviluppare le loro proposte d’investimento, che rappresenta un primo passo verso un piano finanziario e aziendale a tutti gli effetti. Il risultato atteso è la proposta di investimento sviluppata, ad es. un documento che fornisca agli investitori e alle istituzioni finanziarie le informazioni necessarie per valutare un progetto d’investimento.

Il primo invito a presentare le candidature è stato lanciato nel 2020 e ha portato a oltre 250 candidature ricevute da tutti i 28 Paesi ammissibili in quel momento (l’UE e il Regno Unito). Sono stati individuati 30 beneficiari, provenienti da 14 Paesi. I progetti premiati riguardano diversi settori: reti intelligenti, mobilità sostenibile, teleriscaldamento, edifici residenziali, edifici pubblici, infrastrutture energetiche innovative, energie rinnovabili integrate negli edifici. Il secondo bando di candidatura è aperto e si chiuderà il 31 maggio 2021. Possono presentare domanda i Comuni e le autorità locali di 31 Paesi. Infatti, questa volta anche Norvegia, Islanda e Liechtenstein sono stati ammessi in aggiunta ai 27 Stati membri dell’UE e al Regno Unito.

Per trovare tutte le informazioni e candidarsi online: https://eucityfacility.eu/