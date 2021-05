Entro il 2030 avremo i manager di avatar e i guardiani della quarantena

Ho visto cose che voi umani… è una frase idiomatica che deriva dal monologo pronunciato dal replicante Roy Batty nel film di fantascienza Blade Runner, del 1982, diretto da Ridley Scott e ispirato al romanzo Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick. Ebbene, il futuro oscuro raccontato nel romanzo di fantascienza sembra ormai alle porte: Los Angeles non è afflitta da piogge perenni ma si intravedono ormai le macchine volanti e potremmo avere replicanti come vicini di casa. L’intelligenza artificiale avanza spedita e pone sempre la stessa domanda: il futuro è oggi?

Guardiano dei periodi di quarantena, manager di avatar per l’insegnamento, guida turistica dello spazio, chirurgo per l’aumento della memoria. Sono solo alcune delle 20 nuove professioni che nasceranno o si svilupperanno entro il 2030 secondo uno studio realizzato dall’istituto di ricerca FastFuture per conto del governo britannico. Ce ne parla il Rapporto Italia 2021 dell’Eurispes presentato oggi. Gli imponenti progressi della scienza renderanno possibile la creazione di parti del corpo. Nasceranno, in tal modo, anche figure professionali che dovranno occuparsi di questo: i fabbricanti di parti del corpo. Accanto a questi novelli Golem, il business del futuro darà origine a due nuove ulteriori occupazioni. Dal momento che nasceranno anche negozi e centri di riparazione, ci sarà bisogno di venditori specializzati e di riparatori di parti del corpo. Ecco un elenco.

Nanomedico: le nanotecnologie fanno passi da gigante e in futuro potranno dare vita a una serie di strumenti in nanoscala subatomica, inserti e processi in grado di rivoluzionare le cure mediche e l’assistenza sanitaria. Per somministrare questi nuovi trattamenti nasceranno nuovi specialisti della nanomedicina.

Pharmer, agricoltore/allevatore genetista: gli agricoltori del futuro potranno operare su colture e pascoli modificati geneticamente per migliorare i raccolti e produrre proteine a scopo terapeutico. Nello spettro delle possibilità ci sono i pomodori che contengono vaccini al loro interno e il latte di mucca, pecora e capra con proprietà curative.

Manager/consulenti della terza età: saranno gli specialisti che si occuperanno di aiutare la popolazione che invecchia a gestire le loro esigenze personali e di salute. Il loro compito sarà quello di mettere a punto soluzioni. innovative in campo medico, farmaceutico, psichiatrico, protesico, e di trovare nuove proposte per l’alimentazione e per il fitness.

Chirurgo per l’aumento della memoria: ci potranno essere chirurghi in grado di aggiungere una capacità mnemonica supplementare a chi vuole aumentare la propria memoria. Un loro ulteriore compito sarà quello di aiutare le persone che potrebbero soffrire di disfunzioni sensoriali per il fatto di aver ricevuto nel corso della loro vita un sovraccarico informativo che porta all’incapacità di apprendere altre informazioni.

Etico della nuova scienza: è possibile che di fronte ai continui progressi della scienza in ambiti emergenti come la clonazione, la proteomica, le nanotecnologie, sarà necessaria una nuova generazione di filosofi specialisti di etica. Questi pensatori dovranno essere in grado di comprendere a fondo le questioni scientifiche e di aiutare la società a fare scelte importanti e delicate in merito agli sviluppi da incoraggiare e quelli da ostacolare.

Pilota spaziale, guida turistica dello spazio, architetto per pianeti : con l’avvento del turismo spaziale ci sarà bisogno di piloti specializzati nei viaggi spaziali, di guide turistiche galattiche e di architetti che progettino soluzioni abitative per lo spazio e per i pianeti. Al momento alla Sicsa (università di Houston) già si stanno progettando avamposti lunari, case ecologiche per Marte e veicoli per l’esplorazione dello spazio.

Agricoltore verticale: c’è un interesse sempre maggiore per l’idea delle fattorie urbane verticali, i luoghi in cui è possibile produrre cibi da coltivazioni idroponiche all’interno di edifici a più piani. Queste strutture danno la possibilità di aumentare in modo significativo i raccolti e di ridurre il degrado ambientale. Per gestire queste fattorie verticali ci sarà bisogno di agricoltori specializzati in possesso di competenze scientifiche, ingegneristiche e commerciali.

Specialista per la riduzione degli effetti dei cambiamenti climatici: dal momento che l’impatto negativo dei cambiamenti climatici continua a crescere, in un futuro neanche troppo lontano sarà necessario un nuovo tipo di ingegnere scienziato capace di agire per ridurre o addirittura invertire gli effetti di questi mutamenti in zone e località particolari. Il loro compito sarà quello di applicare soluzioni multidisciplinari che spaziano dal riempimento degli oceani con limature di ferro alla costruzione di giganteschi ombrelli per la deviazione dei raggi solari.

Guardiano dei periodi di quarantena: nel caso in cui un virus mortale cominci a diffondersi rapidamente saranno pochi i paesi e le popolazioni preparate a fronteggiare l’epidemia. Probabilmente ci sarà carenza di infermieri. E quando il tasso di mortalità crescerà e alcuni quartieri delle città verranno messi in quarantena e resi inaccessibili, ci sarà chi dovrà occuparsi di fare la guardia ed evitare che nessuno entri o esca dai cancelli.

Agente di polizia contro i tentativi di modifica dei fenomeni atmosferici: la pratica di seminare nuvole per creare la pioggia sta già accadendo in alcune parti del mondo e sta alterando l’andamento dei fenomeni atmosferici a distanza di migliaia di chilometri. Potrà nascere un corpo di polizia contro i tentativi illeciti di modifica dei fenomeni atmosferici che avrà il compito di controllare e monitorare le persone abilitate a sparare nell’aria razzi contenenti ioduro d’argento, la sostanza in grado di provocare precipitazioni piovose dalle nuvole in transito.

Avvocato virtuale: la nostra vita quotidiana si svolge sempre di più online. Ecco perché ci sarà una forte richiesta di specialisti chiamati a risolvere le controversie legali che potrebbero insorgere tra cittadini residenti in giurisdizioni legali differenti.

Manager di avatar per l’insegnamento: è possibile che nelle scuole elementari verranno utilizzati degli avatar come insegnanti virtuali per aiutare o sostituire gli insegnanti reali. Per esempio, potranno nascere dei personaggi computerizzati con il ruolo di guide interattive. Servirà quindi una figura professionale capace di gestire e indirizzare in modo corretto il rapporto tra gli studenti e gli insegnanti/avatar.

Sviluppatore di mezzi di trasporto alternativi: in futuro ci saranno sempre più progettisti e costruttori che creeranno mezzi di trasporto di nuova generazione utilizzando materiali e carburanti alternativi. Secondo previsioni un po’ più azzardate, entro i prossimi vent’anni potrebbero diventare realtà anche le automobili volanti e quelle sottomarine.

Narrowcaster: i mass media generalisti (broadcasting media) tendono sempre di più a produrre e diffondere contenuti personalizzati (narrowcasting), emergeranno sempre più opportunità di lavoro per i narrowcaster, gli specialisti che lavoreranno in sinergia con fornitori di contenuti e agenzie pubblicitarie per creare prodotti audiovisivi ritagliati su misura in base alle esigenze specifiche del pubblico.

Responsabile per lo smaltimento dei dati personal: ci sarà sempre più richiesta di specialisti che forniscano alle persone che non vogliono essere rintracciate un servizio efficace di smaltimento ed eliminazione dei dati personali presenti nei vari database, elettronici o fisici.

Responsabile della gestione e dell’organizzazione della vita digitale: vedremo nascere esperti che avranno il compito di aiutarci a organizzare la nostra vita digitale. Su richiesta, questi manager dell’ordine elettronico si occuperanno di gestire le nostre email, assicurando un’archiviazione efficace dei dati, e di sistematizzare e razionalizzare le nostre identità digitali (username e password) e il modo in cui utilizziamo i software e le applicazioni.

Broker del tempo: se si pensa alle esperienze delle banche del tempo, si può affermare che già oggi il tempo a disposizione delle persone è utilizzato in alcuni casi come sistema alternativo di pagamento. Questa moneta alternativa potrà dare luogo a un vero e proprio mercato finanziario del tempo, in cui agiranno broker e agenti di cambio specializzati.

Assistente sociale per social network: è probabile che in futuro ci saranno assistenti sociali specializzati che avranno il compito di aiutare le persone traumatizzate o marginalizzate dai social network.

Personal brander– sarà il consulente che ci aiuterà a creare un nostro marchio, un personal brand, attraverso i social media e altri mezzi di comunicazione di massa. Il personal brander si occuperà di definire insieme a noi che tipo di identità e personalità vogliamo trasmettere su Facebook, Twitter, Blog e così via. Sarà questo tipo di esperto a darci i consigli per capire come trasferire i nostri valori nella nostra identità digitale e misurare quanto la nostra immagine virtuale sia compatibile con la realtà.