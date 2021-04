Europarlamento, ok al programma Horizon Europa

Approvato dal Parlamento europeo il rivoluzionario programma di ricerca Horizon Europa con un bilancio di oltre 95,5 miliardi di euro, compresi 5,4 miliardi da Next Generation EU. Focus principali saranno sanità, digitalizzazione e sostegno alle pmi innovative. Il programma di ricerca 2021-2027 sosterrà i sistemi sanitari dell’Unione europea a organizzare i piani delle future pandemie e l’industria a concretizzare la de-carbonizzazione e stimolare l’innovazione.

Horizon Europa annovera la più cospicua dotazione di bilancio per la ricerca nel settore digitale e la digitalizzazione mai stabilita dall’Unione. Il programma assicura finanziamenti a breve e lungo termine per ricerca e innovazione in relazione alle sfide globali, tra cui la lotta ai cambiamenti climatici, la digitalizzazione e la pandemia di Covid-19 e prevede anche il sostegno alle pmi innovative, all’infrastruttura europea di ricerca e 1 miliardo di euro supplementare per la ricerca di base, stanziato tramite il Consiglio europeo della ricerca.

Dal primo gennaio 2021 la Commissione europea ha già attuato, in via provvisoria, il programma Orizzonte Europa. Il Parlamento ha approvato in via definitiva il programma, con 677 voti favorevoli, 5 voti contrari e 17 astensioni per il regolamento su Orizzonte Europa, e con 661 voti favorevoli, 5 voti contrari e 33 astensioni per il programma specifico Horizon Europa.