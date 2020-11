Evento annuale online del PON Inclusione (FSE 2014-2020)

Si svolgerà oggi l’evento annuale del PON Inclusione (FSE 2014-2020) in modalità online. A vent’anni dall’approvazione della legge quadro 328, si parlerà della sfida che il nostro Paese sta portando avanti in tema di governance e innovatività dei servizi di contrasto alla povertà alla luce dei crescenti bisogni delle persone aggravati dalla pandemia e dei nuovi modelli di intervento sociale che il Programma sostiene.

Nella prima sessione verranno presentati i risultati di alcuni progetti particolarmente significativi attraverso la voce di coloro che li realizzano nel territorio: il Comune di Potenza per i progetti di rafforzamento dei servizi territoriali per l’attuazione delle misure di sostegno al reddito; il Comune di Pescara per i progetti di contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora; il Comune di Venezia per i progetti RSC finalizzati al contrasto all’abbandono scolastico e allo sviluppo della scolarizzazione.

Dopo aver ascoltato il punto di vista della Commissione Europea, nella seconda sessione si svilupperà una riflessione ad ampio raggio sul Reddito di cittadinanza, a partire dalla presentazione del primo Rapporto annuale Rdc.

È prevista la partecipazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, che concluderà i lavori, per approfondimenti, http://poninclusione.lavoro.gov.it/

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali